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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2754275527562757
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:06

  DmitryK написав:
  Zebra написав:
  Amethyst написав:Так шо, пока не сливать кефир и бнб?

Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.

чесно говоря хреновая пирамида, с такими то комиссиями. твл у конкурентов уже больше.... весь скам и пирамиды перемещаются на солану, аваланч, бинанс чейн, полигон и иже с ними...

Биток тоже с конскими комиссиями и по сути бесполезен в техническом плане, но это не мешает ему быть самым дорогим, потому что первый и самый дорогой для атаки 51%. Так и эфир - первый смарт-блокчейн, который сложнее всего атаковать.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ну биток и не подразумевает много транзакций - купил и держи. да и лайтнинг частично проблему комиссий решил. а вот в пирамидах нужны кучи транзакций
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:23

  DmitryK написав:ну биток и не подразумевает много транзакций - купил и держи. да и лайтнинг частично проблему комиссий решил. а вот в пирамидах нужны кучи транзакций

Всякие DeFi работают и там ежедневно проходят сотни тысяч транзакций, при этом комиссии конские, и находятся же те, кто платят - в моментах загруженности сети доходят до сотен долларов. Еще NFT - воздух покупают за сотни тысяч, а иногда миллионы долларов. Деньги перестали быть проблемой в мире безлимитных печатных станков.
Zebra
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