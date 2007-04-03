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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:06
DmitryK написав: Zebra написав: Amethyst написав:
Так шо, пока не сливать кефир и бнб?
Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.
чесно говоря хреновая пирамида, с такими то комиссиями. твл у конкурентов уже больше.... весь скам и пирамиды перемещаются на солану, аваланч, бинанс чейн, полигон и иже с ними...
Биток тоже с конскими комиссиями и по сути бесполезен в техническом плане, но это не мешает ему быть самым дорогим, потому что первый и самый дорогой для атаки 51%. Так и эфир - первый смарт-блокчейн, который сложнее всего атаковать.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:15
ну биток и не подразумевает много транзакций - купил и держи. да и лайтнинг частично проблему комиссий решил. а вот в пирамидах нужны кучи транзакций
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DmitryK
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:23
DmitryK написав:
ну биток и не подразумевает много транзакций - купил и держи. да и лайтнинг частично проблему комиссий решил. а вот в пирамидах нужны кучи транзакций
Всякие DeFi работают и там ежедневно проходят сотни тысяч транзакций, при этом комиссии конские, и находятся же те, кто платят - в моментах загруженности сети доходят до сотен долларов. Еще NFT - воздух покупают за сотни тысяч, а иногда миллионы долларов. Деньги перестали быть проблемой в мире безлимитных печатных станков.
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