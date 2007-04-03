Amethyst написав:Так шо, пока не сливать кефир и бнб?
Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.
чесно говоря хреновая пирамида, с такими то комиссиями. твл у конкурентов уже больше.... весь скам и пирамиды перемещаются на солану, аваланч, бинанс чейн, полигон и иже с ними...
Биток тоже с конскими комиссиями и по сути бесполезен в техническом плане, но это не мешает ему быть самым дорогим, потому что первый и самый дорогой для атаки 51%. Так и эфир - первый смарт-блокчейн, который сложнее всего атаковать.
DmitryK написав:ну биток и не подразумевает много транзакций - купил и держи. да и лайтнинг частично проблему комиссий решил. а вот в пирамидах нужны кучи транзакций
Всякие DeFi работают и там ежедневно проходят сотни тысяч транзакций, при этом комиссии конские, и находятся же те, кто платят - в моментах загруженности сети доходят до сотен долларов. Еще NFT - воздух покупают за сотни тысяч, а иногда миллионы долларов. Деньги перестали быть проблемой в мире безлимитных печатных станков.
Украина лидирует по доле владельцев криптовалюты среди населения
В прошлом году более 5,5 миллионов украинцев или 12,7% от общей численности населения имели криптовалюту Украина в 2020 году стала мировым лидером по проценту населения, владеющим криптовалютой. Об этом пишет Nasdaq, ссылаясь на рейтинг платформы Triple A.
При этом Украина опережает Россию (11,91%) и Венесуэлу (10,34%) по проценту населения, которое владело криптовалютой в прошлом году.
С июля 2019 по июнь 2020 года Украина провела криптовалютные транзакции с миром на сумму $8,2 млрд и получила обратно криптовалюты на $8 млрд.
Украина лидирует по доле владельцев криптовалюты среди населения
В прошлом году более 5,5 миллионов украинцев или 12,7% от общей численности населения имели криптовалюту Украина в 2020 году стала мировым лидером по проценту населения, владеющим криптовалютой. Об этом пишет Nasdaq, ссылаясь на рейтинг платформы Triple A.
При этом Украина опережает Россию (11,91%) и Венесуэлу (10,34%) по проценту населения, которое владело криптовалютой в прошлом году.
С июля 2019 по июнь 2020 года Украина провела криптовалютные транзакции с миром на сумму $8,2 млрд и получила обратно криптовалюты на $8 млрд.
5.5 миллиона или 12.7% - достаточно странная (завышенная) цифра, мне так кажется. Учитывая что
«Уровень финансовой инклюзии в стране - 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. То, что делает Министерство цифровой трансформации, это действия, направленные, чтобы показать людям, что это не страшно и удобно», - сказала Андреева.
https://finclub.net/news/okolo-40-nasel ... hetov.html не говоря уже о том, что просто валютными спекуляциями (грн - долл, долл - евро) занимаются не все из этих 63%. А тут целых 12.7% - получается страна криптовалютных спекулей и инвесторов (а если пересчитать процент за вычетом детей и 95% пенсионеров - то процент еще больше выйдет). И еще
Из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек.
5.5 млн и 7.7 млн
Даже по этой ветке не сильно-то и видна активность. Пишут одни и те же люди, и то, в основном четко в моменты движей. Ну и где-то 25 процентов постов - это посты Козака Даже далеко ходить не нужно - на валютной ветке добрая половина крутит вертит носом при упоминании слова криптовалюта.