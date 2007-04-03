Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:19

Xenon написав:

Украина лидирует по доле владельцев криптовалюты среди населения





В прошлом году более 5,5 миллионов украинцев или 12,7% от общей численности населения имели криптовалюту

Украина в 2020 году стала мировым лидером по проценту населения, владеющим криптовалютой. Об этом пишет Nasdaq, ссылаясь на рейтинг платформы Triple A.



При этом Украина опережает Россию (11,91%) и Венесуэлу (10,34%) по проценту населения, которое владело криптовалютой в прошлом году.



С июля 2019 по июнь 2020 года Украина провела криптовалютные транзакции с миром на сумму $8,2 млрд и получила обратно криптовалюты на $8 млрд.



«Уровень финансовой инклюзии в стране - 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. То, что делает Министерство цифровой трансформации, это действия, направленные, чтобы показать людям, что это не страшно и удобно», - сказала Андреева.

Из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек.

5.5 миллиона или 12.7% - достаточно странная (завышенная) цифра, мне так кажется.Учитывая чтоне говоря уже о том, что просто валютными спекуляциями (грн - долл, долл - евро) занимаются не все из этих 63%.А тут целых 12.7% - получается страна криптовалютных спекулей и инвесторов (а если пересчитать процент за вычетом детей и 95% пенсионеров - то процент еще больше выйдет).И еще5.5 млн и 7.7 млнДаже по этой ветке не сильно-то и видна активность. Пишут одни и те же люди, и то, в основном четко в моменты движей. Ну и где-то 25 процентов постов - это посты КозакаДаже далеко ходить не нужно - на валютной ветке добрая половина крутит вертит носом при упоминании слова криптовалюта.