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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2754275527562757
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:06

  DmitryK написав:
  Zebra написав:
  Amethyst написав:Так шо, пока не сливать кефир и бнб?

Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.

чесно говоря хреновая пирамида, с такими то комиссиями. твл у конкурентов уже больше.... весь скам и пирамиды перемещаются на солану, аваланч, бинанс чейн, полигон и иже с ними...

Биток тоже с конскими комиссиями и по сути бесполезен в техническом плане, но это не мешает ему быть самым дорогим, потому что первый и самый дорогой для атаки 51%. Так и эфир - первый смарт-блокчейн, который сложнее всего атаковать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ну биток и не подразумевает много транзакций - купил и держи. да и лайтнинг частично проблему комиссий решил. а вот в пирамидах нужны кучи транзакций
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:23

  DmitryK написав:ну биток и не подразумевает много транзакций - купил и держи. да и лайтнинг частично проблему комиссий решил. а вот в пирамидах нужны кучи транзакций

Всякие DeFi работают и там ежедневно проходят сотни тысяч транзакций, при этом комиссии конские, и находятся же те, кто платят - в моментах загруженности сети доходят до сотен долларов. Еще NFT - воздух покупают за сотни тысяч, а иногда миллионы долларов. Деньги перестали быть проблемой в мире безлимитных печатных станков.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47


Украина лидирует по доле владельцев криптовалюты среди населения


В прошлом году более 5,5 миллионов украинцев или 12,7% от общей численности населения имели криптовалюту
Украина в 2020 году стала мировым лидером по проценту населения, владеющим криптовалютой. Об этом пишет Nasdaq, ссылаясь на рейтинг платформы Triple A.

При этом Украина опережает Россию (11,91%) и Венесуэлу (10,34%) по проценту населения, которое владело криптовалютой в прошлом году.

С июля 2019 по июнь 2020 года Украина провела криптовалютные транзакции с миром на сумму $8,2 млрд и получила обратно криптовалюты на $8 млрд.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:19

  Xenon написав:

Украина лидирует по доле владельцев криптовалюты среди населения


В прошлом году более 5,5 миллионов украинцев или 12,7% от общей численности населения имели криптовалюту
Украина в 2020 году стала мировым лидером по проценту населения, владеющим криптовалютой. Об этом пишет Nasdaq, ссылаясь на рейтинг платформы Triple A.

При этом Украина опережает Россию (11,91%) и Венесуэлу (10,34%) по проценту населения, которое владело криптовалютой в прошлом году.

С июля 2019 по июнь 2020 года Украина провела криптовалютные транзакции с миром на сумму $8,2 млрд и получила обратно криптовалюты на $8 млрд.


5.5 миллиона или 12.7% - достаточно странная (завышенная) цифра, мне так кажется.
Учитывая что
«Уровень финансовой инклюзии в стране - 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. То, что делает Министерство цифровой трансформации, это действия, направленные, чтобы показать людям, что это не страшно и удобно», - сказала Андреева.
https://finclub.net/news/okolo-40-nasel ... hetov.html
не говоря уже о том, что просто валютными спекуляциями (грн - долл, долл - евро) занимаются не все из этих 63%.
А тут целых 12.7% - получается страна криптовалютных спекулей и инвесторов (а если пересчитать процент за вычетом детей и 95% пенсионеров - то процент еще больше выйдет). :D
И еще
Из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек.


5.5 млн и 7.7 млн
:lol: :lol: :lol:

Даже по этой ветке не сильно-то и видна активность. Пишут одни и те же люди, и то, в основном четко в моменты движей. Ну и где-то 25 процентов постов - это посты Козака :D Даже далеко ходить не нужно - на валютной ветке добрая половина крутит вертит носом при упоминании слова криптовалюта.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну или высокой коррупцией можно объяснить...каждый судья и чиновник имеет биток
Сложно поверить, что на фоне таких новостей, человечество еще тратит ресурсы на казино

Энергокризис грозит мировым экономическим кризисом

https://korrespondent.net/business/econ ... m-kryzysom
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:06

лонХую! шорТую!

Чпокайтеся маніпулі, але не з козаками... :) Бо козаки такі люди, що лихо зроблять з вами... :mrgreen:
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 01:58

Оригинал статьи, на минуточку Nasdaq

На счёт 5,5млн юзеров гон конечно, но уверен что у нас тут крипты наныкано не меньше чем долларов в матрасах.

Тут ещё многие ржали, когда в 2019 наш политический движ с выборами сделал ступеньку по крипте.

https://www.nasdaq.com/articles/ukraine ... 2021-09-29

Вообще хорошая статья про Украину в контексте блокчейна и крипты

Действительно "мы" в авангарде темы, тут у на и ISICи придумали, тут у нас и первую АЕС к ферме подключат, просто самую мощную АЕС в Европе)
Но для меня - это всё равно чужой праздник жизни, такой же скам как и раньше. Неправильное наверное мышление - деньги пахнут


  Alex2007 написав:
  Xenon написав:

Украина лидирует по доле владельцев криптовалюты среди населения


В прошлом году более 5,5 миллионов украинцев или 12,7% от общей численности населения имели криптовалюту
Украина в 2020 году стала мировым лидером по проценту населения, владеющим криптовалютой. Об этом пишет Nasdaq, ссылаясь на рейтинг платформы Triple A.

При этом Украина опережает Россию (11,91%) и Венесуэлу (10,34%) по проценту населения, которое владело криптовалютой в прошлом году.

С июля 2019 по июнь 2020 года Украина провела криптовалютные транзакции с миром на сумму $8,2 млрд и получила обратно криптовалюты на $8 млрд.


5.5 миллиона или 12.7% - достаточно странная (завышенная) цифра, мне так кажется.
Учитывая что
«Уровень финансовой инклюзии в стране - 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. То, что делает Министерство цифровой трансформации, это действия, направленные, чтобы показать людям, что это не страшно и удобно», - сказала Андреева.
https://finclub.net/news/okolo-40-nasel ... hetov.html
не говоря уже о том, что просто валютными спекуляциями (грн - долл, долл - евро) занимаются не все из этих 63%.
А тут целых 12.7% - получается страна криптовалютных спекулей и инвесторов (а если пересчитать процент за вычетом детей и 95% пенсионеров - то процент еще больше выйдет). :D
И еще
Из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек.


5.5 млн и 7.7 млн
:lol: :lol: :lol:

Даже по этой ветке не сильно-то и видна активность. Пишут одни и те же люди, и то, в основном четко в моменты движей. Ну и где-то 25 процентов постов - это посты Козака :D Даже далеко ходить не нужно - на валютной ветке добрая половина крутит вертит носом при упоминании слова криптовалюта.
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 07:06

  Corpocrator написав:Оригинал статьи, на минуточку Nasdaq

На счёт 5,5млн юзеров гон конечно, но уверен что у нас тут крипты наныкано не меньше чем долларов в матрасах.

Не верится в цифру 12,7%.
Возможно, посчитали аккаунты на разных биржах: у одного криптоюзера обычно несколько таких аккаунтов.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:34

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