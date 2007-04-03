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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:02
greenozon написав:
https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1632590765.png
почему не так?https://s3.tradingview.com/snapshots/3/315yMWE4.png
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bred
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