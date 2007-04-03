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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2755275627572758
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:02

  greenozon написав:https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1632590765.png
почему не так?
https://s3.tradingview.com/snapshots/3/315yMWE4.png
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня человек по семейным причинам забирает свои деньги, которые дал мне в управление в марте по API ключам, в работе были 6.5 месяцев. Конечно, больше такие мелкие депозиты я не беру в управление, но сам факт +70.88% или 130% годовых на момент прекращения сотрудничества. Арбитраж рулит - никаких просадок, деньги можно забрать в любой момент.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:52

  Zebra написав:Кульминационный момент, пойдет ли биток на 57к, узнаем уже скоро, или все же будет в треугольнике до конца года.
То как, вышли из треугольника?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:58

  Zebra написав:Сегодня человек по семейным причинам забирает свои деньги, которые дал мне в управление в марте по API ключам, в работе были 6.5 месяцев. Конечно, больше такие мелкие депозиты я не беру в управление, но сам факт +70.88% или 130% годовых на момент прекращения сотрудничества. Арбитраж рулит - никаких просадок, деньги можно забрать в любой момент.

Это его профит или включая вашу комиссию?
phantom_systems
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