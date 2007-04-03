Сегодня человек по семейным причинам забирает свои деньги, которые дал мне в управление в марте по API ключам, в работе были 6.5 месяцев. Конечно, больше такие мелкие депозиты я не беру в управление, но сам факт +70.88% или 130% годовых на момент прекращения сотрудничества. Арбитраж рулит - никаких просадок, деньги можно забрать в любой момент.
Zebra написав:Сегодня человек по семейным причинам забирает свои деньги, которые дал мне в управление в марте по API ключам, в работе были 6.5 месяцев. Конечно, больше такие мелкие депозиты я не беру в управление, но сам факт +70.88% или 130% годовых на момент прекращения сотрудничества. Арбитраж рулит - никаких просадок, деньги можно забрать в любой момент.
Zebra написав:Сегодня человек по семейным причинам забирает свои деньги, которые дал мне в управление в марте по API ключам, в работе были 6.5 месяцев. Конечно, больше такие мелкие депозиты я не беру в управление, но сам факт +70.88% или 130% годовых на момент прекращения сотрудничества. Арбитраж рулит - никаких просадок, деньги можно забрать в любой момент.