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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 14:39
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Козак-характерник
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2
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Додано: Нед 03 жов, 2021 15:06
Козак-характерник
Это Баффетт такое сказал? а когда это было?
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proftpd66
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1
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2
Додано: Нед 03 жов, 2021 15:59
да вот прям щас
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Amethyst
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Додано: Нед 03 жов, 2021 16:47
На банані тезера влили в кефір більше, ніж в старпьора.
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Козак-характерник
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2
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- Повідомлень: 29601
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2105 раз.
- Подякували: 2203 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
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