|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 14:39
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29601
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2105 раз.
- Подякували: 2204 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 жов, 2021 15:06
Козак-характерник
Это Баффетт такое сказал? а когда это было?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4322
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 03 жов, 2021 15:59
да вот прям щас
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 960
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 жов, 2021 16:47
На банані тезера влили в кефір більше, ніж в старпьора.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29601
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2105 раз.
- Подякували: 2204 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 жов, 2021 19:59
Всё идет по плану
Аналитик и основатель модели Stock-to-Flow (S2F) PlanB снова оказался прав на счет будущей стоимости BTC. Модель S2F на сентябрь отработала правильно.
На этот раз аналитик написал: «сентябрь был закрыт по цене в $43,834. Как часики».
В июне аналитик дал «худший прогноз для BTC» на последующие полгода в котором спрогнозировал курс BTC на август в $47,000, а на сентябрь в $43,000.
Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3791
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:48
Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000
Слишком оптимистично, но перехай в этом году не исключён. Зависит от американского печатного станка и фонды. Большой риск.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83543
|209051966
|
|
|7755
|9133325
|
П'ят 01 жов, 2021 09:49
ЛОБ
|
|38
|69742
|
|