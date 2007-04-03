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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2756275727582759
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:39

  2001 написав:А что ж всякие там Баффеты и Соросы так не делают?Или уж вам бы в управление несли,раз сами не умеют :mrgreen:

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:06

Козак-характерник

Это Баффетт такое сказал? а когда это было?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:59

да вот прям щас
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:47

На банані тезера влили в кефір більше, ніж в старпьора. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:59

Всё идет по плану

Аналитик и основатель модели Stock-to-Flow (S2F) PlanB снова оказался прав на счет будущей стоимости BTC. Модель S2F на сентябрь отработала правильно.

На этот раз аналитик написал: «сентябрь был закрыт по цене в $43,834. Как часики».

В июне аналитик дал «худший прогноз для BTC» на последующие полгода в котором спрогнозировал курс BTC на август в $47,000, а на сентябрь в $43,000.

Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000
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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:48

Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000

Слишком оптимистично, но перехай в этом году не исключён. Зависит от американского печатного станка и фонды. Большой риск.
phantom_systems
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