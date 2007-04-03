Цели по #BTC на 2021 год: Август — $47,000 Сентябрь — $43,000 Октябрь — $63,000 Ноябрь — $98,000 Декабрь — $135,000
Слишком оптимистично, но перехай в этом году не исключён. Зависит от американского печатного станка и фонды. Большой риск.
Моделей stock-to-flow несколько. Приведенную S2F считаю более реалистичной, чем S2FX, чересчур оптимистичную. Исторически каждый халвинг забрасывает цены на новую разрядность "десятки". 1-й - 10^3, 2-й - 10^4, 3-й (нынешний) - 10^5. Прошлые два раза были перехаи (1,3к и 19,8к, соответственно). В этот раз, по всему, будет недохай (65к).
Если бы не китайцы весной, то... А на осень шансы уже небольшие. Бычьи настроения у профессионалов финансового рынка на исходе - пальцы с июля-августа лежат на кнопке "продать". В вечный рост продолжают верить только мамкины инвесторы (робинхудеры) и крипто-новички