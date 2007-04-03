Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 15:59
да вот прям щас
Amethyst
Повідомлень: 965
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 161 раз.
Профіль
Додано: Нед 03 жов, 2021 16:47
На банані тезера влили в кефір більше, ніж в старпьора.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29599
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 2203 раз.
Попередження: 1
Профіль
Додано: Нед 03 жов, 2021 19:59
Всё идет по плану
Аналитик и основатель модели Stock-to-Flow (S2F) PlanB снова оказался прав на счет будущей стоимости BTC. Модель S2F на сентябрь отработала правильно.
На этот раз аналитик написал: «сентябрь был закрыт по цене в $43,834. Как часики».
В июне аналитик дал «худший прогноз для BTC» на последующие полгода в котором спрогнозировал курс BTC на август в $47,000, а на сентябрь в $43,000.
Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000
Xenon
Повідомлень: 3792
З нами з: 25.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 228 раз.
Профіль
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:48
Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000 Сентябрь — $43,000 Октябрь — $63,000 Ноябрь — $98,000 Декабрь — $135,000
Слишком оптимистично, но перехай в этом году не исключён. Зависит от американского печатного станка и фонды. Большой риск.
phantom_systems
Повідомлень: 1770
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 346 раз.
Профіль
Додано: Нед 03 жов, 2021 21:56
Прогнозируемый мной вариант с треугольником.
Zebra
Повідомлень: 10402
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2070 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:25
phantom_systems написав:
Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000 Сентябрь — $43,000 Октябрь — $63,000 Ноябрь — $98,000 Декабрь — $135,000
Слишком оптимистично, но перехай в этом году не исключён. Зависит от американского печатного станка и фонды. Большой риск.
Моделей stock-to-flow несколько. Приведенную S2F считаю более реалистичной, чем S2FX, чересчур оптимистичную. Исторически каждый халвинг забрасывает цены на новую разрядность "десятки". 1-й - 10^3, 2-й - 10^4, 3-й (нынешний) - 10^5. Прошлые два раза были перехаи (1,3к и 19,8к, соответственно). В этот раз, по всему, будет недохай (65к).
Если бы не китайцы весной, то... А на осень шансы уже небольшие. Бычьи настроения у профессионалов финансового рынка на исходе - пальцы с июля-августа лежат на кнопке "продать". В вечный рост продолжают верить только мамкины инвесторы (робинхудеры) и крипто-новички
zРадио
Повідомлень: 11221
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2564 раз.
Подякували: 5597 раз.
Профіль
16
8
3
Додано: Пон 04 жов, 2021 04:32
phantom_systems
Повідомлень: 1770
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 346 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 жов, 2021 10:27
Там написано для стабильных монет , типо usdt
proftpd66
1
Повідомлень: 4325
З нами з: 22.12.16
Подякував: 343 раз.
Подякували: 226 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 04 жов, 2021 10:51
Как вам юмор?
proftpd66
1
Повідомлень: 4325
З нами з: 22.12.16
Подякував: 343 раз.
Подякували: 226 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:38
в китайщині крипто-демонтаж триває...
Криптовалютная биржа KuCoin запретила гражданам Китая регистрацию на своей платформе. Обслуживание существующих клиентов из этой страны фирма прекратит 31 декабря.
greenozon
Повідомлень: 11861
З нами з: 01.06.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 952 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
83560
209127397
7756
9206571
Пон 04 жов, 2021 12:18 ЛОБ
38
69759