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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2756275727582759
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:59

да вот прям щас
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:47

На банані тезера влили в кефір більше, ніж в старпьора. :|
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:59

Всё идет по плану

Аналитик и основатель модели Stock-to-Flow (S2F) PlanB снова оказался прав на счет будущей стоимости BTC. Модель S2F на сентябрь отработала правильно.

На этот раз аналитик написал: «сентябрь был закрыт по цене в $43,834. Как часики».

В июне аналитик дал «худший прогноз для BTC» на последующие полгода в котором спрогнозировал курс BTC на август в $47,000, а на сентябрь в $43,000.

Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000
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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:48

Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000

Слишком оптимистично, но перехай в этом году не исключён. Зависит от американского печатного станка и фонды. Большой риск.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Прогнозируемый мной вариант с треугольником.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:25

  phantom_systems написав:
Цели по #BTC на 2021 год:
Август — $47,000
Сентябрь — $43,000
Октябрь — $63,000
Ноябрь — $98,000
Декабрь — $135,000

Слишком оптимистично, но перехай в этом году не исключён. Зависит от американского печатного станка и фонды. Большой риск.


Моделей stock-to-flow несколько. Приведенную S2F считаю более реалистичной, чем S2FX, чересчур оптимистичную. Исторически каждый халвинг забрасывает цены на новую разрядность "десятки". 1-й - 10^3, 2-й - 10^4, 3-й (нынешний) - 10^5. Прошлые два раза были перехаи (1,3к и 19,8к, соответственно). В этот раз, по всему, будет недохай (65к).

Если бы не китайцы весной, то... А на осень шансы уже небольшие. Бычьи настроения у профессионалов финансового рынка на исходе - пальцы с июля-августа лежат на кнопке "продать". В вечный рост продолжают верить только мамкины инвесторы (робинхудеры) и крипто-новички
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 04:32

В октябре ещё можно что-то поймать, в ноябре уже вряд ли.

СМИ узнали о планах властей США приравнять эмитентов стейблкоинов к банкам
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:27

  phantom_systems написав:В октябре ещё можно что-то поймать, в ноябре уже вряд ли.

СМИ узнали о планах властей США приравнять эмитентов стейблкоинов к банкам



Там написано для стабильных монет , типо usdt
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:51

Как вам юмор?

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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:38

в китайщині крипто-демонтаж триває...


Криптовалютная биржа KuCoin запретила гражданам Китая регистрацию на своей платформе. Обслуживание существующих клиентов из этой страны фирма прекратит 31 декабря.
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