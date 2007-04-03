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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:06
49304 пік.
Бум далі чекати, щоб оновити точки входу в позиції.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:16
Сработали стопы на прибыль и взял новые позиции. Думаю, где стопы ставить
есть мнение?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:26
greenozon написав:
в китайщині крипто-демонтаж триває...
Криптовалютная биржа KuCoin запретила гражданам Китая регистрацию на своей платформе. Обслуживание существующих клиентов из этой страны фирма прекратит 31 декабря.
в Китае много что запрещено, но многие работает
таможня ввоз до 15$, но почта Китая пропускает всё. До 1500$ при декларации 12$
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:29
очень редко
Наздак упал на 2%
А тесла выросла на 2%https://www.investing.com/indices/nasdaq-composite
все упало и даже индекс бакса
Dow Jones
33,896.27 -430.19 -1.25%
S&P 500
4,292.77 -64.28 -1.48%
Nasdaq
14,242.00 -324.7 -2.23%
Dollar Index Futures
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