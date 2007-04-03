Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:06
49304 пік.
Бум далі чекати, щоб оновити точки входу в позиції.
Козак-характерник
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:16
Сработали стопы на прибыль и взял новые позиции. Думаю, где стопы ставить
есть мнение?
proftpd66
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:26
greenozon написав:
в китайщині крипто-демонтаж триває...
Криптовалютная биржа KuCoin запретила гражданам Китая регистрацию на своей платформе. Обслуживание существующих клиентов из этой страны фирма прекратит 31 декабря.
в Китае много что запрещено, но многие работает
таможня ввоз до 15$, но почта Китая пропускает всё. До 1500$ при декларации 12$
proftpd66
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:29
очень редко
Наздак упал на 2%
А тесла выросла на 2%
https://www.investing.com/indices/nasdaq-composite
все упало и даже индекс бакса
Dow Jones
33,896.27 -430.19 -1.25%
S&P 500
4,292.77 -64.28 -1.48%
Nasdaq
14,242.00 -324.7 -2.23%
Dollar Index Futures
93.838 -0.209 -0.22%
proftpd66
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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:54
Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?
всё очень странно...
proftpd66
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:02
proftpd66 написав:
Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?
всё очень странно...
Наразі маніпулька чпокає шортунів старпьора. Вся ліквідність тезера в старпьора перекачана. Потім почне альту надувати через трубочку, але вибірково. Потім все навернеться к єдрєнє фєнє...
Коли? До якого рівня? Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок і маніпуля. Хеджуйте і торгуйте!
Козак-характерник
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:11
Козак-характерник написав: proftpd66 написав:
Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?
всё очень странно...
Наразі маніпулька чпокає шортунів старпьора. Вся ліквідність тезера в старпьора перекачана. Потім почне альту надувати через трубочку, але вибірково. Потім все навернеться к єдрєнє фєнє...
Коли? До якого рівня? Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок і маніпуля. Хеджуйте і торгуйте!
переток денег может быть из фонды в крипту? Сейчас индекс доллара обвалился с фондой, это значит что деньги из фонды НЕ ушли в доллар, а ушли куда-то в другое место. Может в другую валюту.
proftpd66
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:18
proftpd66 написав:
переток денег может быть из фонды в крипту?
Ні, деруть бувалих хомок...
Маніпулька намагається мене ліквідувати. Забавно спостерігати це з хеджем.
Зараз пукне від напруги...
А мені що треба? Лише 1% на морозиво.
Козак-характерник
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Козак-характерник
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proftpd66
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