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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2758275927602761>
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:06

лонХую! шорТую!

49304 пік. :| Бум далі чекати, щоб оновити точки входу в позиції.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:16

Сработали стопы на прибыль и взял новые позиции. Думаю, где стопы ставить


есть мнение?


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:26

  greenozon написав:в китайщині крипто-демонтаж триває...


Криптовалютная биржа KuCoin запретила гражданам Китая регистрацию на своей платформе. Обслуживание существующих клиентов из этой страны фирма прекратит 31 декабря.


в Китае много что запрещено, но многие работает

таможня ввоз до 15$, но почта Китая пропускает всё. До 1500$ при декларации 12$
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:29

очень редко

Наздак упал на 2%
А тесла выросла на 2%

https://www.investing.com/indices/nasdaq-composite

все упало и даже индекс бакса


Dow Jones
33,896.27 -430.19 -1.25%
S&P 500
4,292.77 -64.28 -1.48%
Nasdaq
14,242.00 -324.7 -2.23%
Dollar Index Futures
93.838 -0.209 -0.22%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:54

Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?

всё очень странно...
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:02

  proftpd66 написав:Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?

всё очень странно...

Наразі маніпулька чпокає шортунів старпьора. Вся ліквідність тезера в старпьора перекачана. Потім почне альту надувати через трубочку, але вибірково. Потім все навернеться к єдрєнє фєнє... :mrgreen: Коли? До якого рівня? Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок і маніпуля. Хеджуйте і торгуйте! :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:11

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?

всё очень странно...

Наразі маніпулька чпокає шортунів старпьора. Вся ліквідність тезера в старпьора перекачана. Потім почне альту надувати через трубочку, але вибірково. Потім все навернеться к єдрєнє фєнє... :mrgreen: Коли? До якого рівня? Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок і маніпуля. Хеджуйте і торгуйте! :)


переток денег может быть из фонды в крипту? Сейчас индекс доллара обвалился с фондой, это значит что деньги из фонды НЕ ушли в доллар, а ушли куда-то в другое место. Может в другую валюту.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:18

  proftpd66 написав:переток денег может быть из фонды в крипту?

Ні, деруть бувалих хомок... :mrgreen: Маніпулька намагається мене ліквідувати. Забавно спостерігати це з хеджем. :) Зараз пукне від напруги... :| А мені що треба? Лише 1% на морозиво. :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:05

лонХую! шорТую!

Оновив точку входу на шорт старпьора... :|
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:04

я решить зафиксить прибыль в битке за день в 100$

взял новые позиции

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proftpd66
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