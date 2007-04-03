proftpd66 написав:Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?
всё очень странно...
Наразі маніпулька чпокає шортунів старпьора. Вся ліквідність тезера в старпьора перекачана. Потім почне альту надувати через трубочку, але вибірково. Потім все навернеться к єдрєнє фєнє... Коли? До якого рівня? Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок і маніпуля. Хеджуйте і торгуйте!
proftpd66 написав:Уважаемые, есть мнение, куда сейчас пойдет?
всё очень странно...
Наразі маніпулька чпокає шортунів старпьора. Вся ліквідність тезера в старпьора перекачана. Потім почне альту надувати через трубочку, але вибірково. Потім все навернеться к єдрєнє фєнє... Коли? До якого рівня? Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок і маніпуля. Хеджуйте і торгуйте!
переток денег может быть из фонды в крипту? Сейчас индекс доллара обвалился с фондой, это значит что деньги из фонды НЕ ушли в доллар, а ушли куда-то в другое место. Может в другую валюту.