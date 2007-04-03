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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2758275927602761
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:07

сейчас в США 15:00

Сейчас выстрелит?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:13

На морозиво!

  proftpd66 написав:я решить зафиксить прибыль в битке за день в 100$

Щирі козацькі вітання!!
:)
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:20

собаку пампят

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proftpd66
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2
  #<1 ... 2758275927602761
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