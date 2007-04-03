Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 22:07
сейчас в США 15:00
Сейчас выстрелит?
proftpd66
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Козак-характерник
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Додано: Пон 04 жов, 2021 22:20
собаку пампят
proftpd66
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Додано: Вів 05 жов, 2021 08:08
yess
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:55
биток растет по 100 баксов в 10 минут
будет рехай чувствую
Олежан
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:22
Олежан написав:
биток растет по 100 баксов в 10 минут
будет рехай чувствую
от верхней границы треугольника отбой более вероятен, очень вяленько все
Zebra
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:27
Майнинг быстро восстанавливается в других странах - похоже, китайцы выстрелили себе в ногу, добровольно отказавшись от контроля за большим цифровым активом, имеющим шансы оказывать влияние на мировые финансы
zРадио
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