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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2758275927602761
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:07

сейчас в США 15:00

Сейчас выстрелит?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:13

На морозиво!

  proftpd66 написав:я решить зафиксить прибыль в битке за день в 100$

Щирі козацькі вітання!!
:)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:20

собаку пампят

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:08

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:я решить зафиксить прибыль в битке за день в 100$

Щирі козацькі вітання!!
:)
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Берите смело ×125 плечо!
yess
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

биток растет по 100 баксов в 10 минут
будет рехай чувствую
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:22

  Олежан написав:биток растет по 100 баксов в 10 минут
будет рехай чувствую

от верхней границы треугольника отбой более вероятен, очень вяленько все
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:27

Майнинг быстро восстанавливается в других странах - похоже, китайцы выстрелили себе в ногу, добровольно отказавшись от контроля за большим цифровым активом, имеющим шансы оказывать влияние на мировые финансы

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zРадио
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