|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:25
биток - перехай и еще держится...
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4338
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4338
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:30
Он тогда продал свой дом,
Продал картину и кров,
И на все деньги купил
0,0008 битков
-
Dr_English
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 22.03.14
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:06
Что скажет магистр с МБА?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4338
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:22
Zebra написав:
Прогнозируемый мной вариант с треугольником.
Биток у верхней границы треугольника - открыл шорт, стоп +3%, на 53к - все просто - или да, или нет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10411
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 2071 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:30
Dr_English написав:
Он тогда продал свой дом,
Продал картину и кров,
И на все деньги купил
0,0008 битков
Это какой год, когда дом будет стоить 0,0008 битка? Вангую где-то 2040
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11243
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2568 раз.
- Подякували: 5615 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:38
Zebra
если пробьет, то там надо еще закрепиться, хотя бы сессию, а крупные игроки, там пару человек грубо говоря, как решат не известно
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4338
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83570
|209227555
|
Вів 05 жов, 2021 22:50
yama
|
|7759
|9305818
|
Вів 05 жов, 2021 08:30
ЛОБ
|
|38
|69779
|
|