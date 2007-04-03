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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2760276127622763
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 01:09

Zebra
Зарегался спецом чтоб выразить свою благодарность Зебре за труды!!
Один из немногих старожилов кто здесь, помню вас с Козаком наверное еще с 18-19 года как начал интересоваться криптой. Потом долго сюда не заходил. Могу сказать что аналитик по крипте из вас один из лучших по моему мнению из тех кого я знаю!.



Ну и Козаку тож +!
Без него в этой ветке было бы немного скучновато)
Вот что что, а вы настоящий Козак!))) смелый и задорный, простой мужик с набором из 10 слов которые все уже выучили на память и знают наперед. Но всех порву, смерть москалям и Слава Украине! А там уже как получится, абы на морозиво хватило! аха)))

Я сегодня тож по деду в шорт стал, только чуть раньше!
bubka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 01:23

Сейчас удобный момент толкнуть альты вверх
phantom_systems
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