Додано: Сер 06 жов, 2021 01:09

Zebra

Зарегался спецом чтоб выразить свою благодарность Зебре за труды!!

Один из немногих старожилов кто здесь, помню вас с Козаком наверное еще с 18-19 года как начал интересоваться криптой. Потом долго сюда не заходил. Могу сказать что аналитик по крипте из вас один из лучших по моему мнению из тех кого я знаю!.







Ну и Козаку тож +!

Без него в этой ветке было бы немного скучновато)

Вот что что, а вы настоящий Козак!))) смелый и задорный, простой мужик с набором из 10 слов которые все уже выучили на память и знают наперед. Но всех порву, смерть москалям и Слава Украине! А там уже как получится, абы на морозиво хватило! аха)))



Я сегодня тож по деду в шорт стал, только чуть раньше!