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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 01:09
Zebra
Зарегался спецом чтоб выразить свою благодарность Зебре за труды!!
Один из немногих старожилов кто здесь, помню вас с Козаком наверное еще с 18-19 года как начал интересоваться криптой. Потом долго сюда не заходил. Могу сказать что аналитик по крипте из вас один из лучших по моему мнению из тех кого я знаю!.
Ну и Козаку тож +!
Без него в этой ветке было бы немного скучновато)
Вот что что, а вы настоящий Козак!))) смелый и задорный, простой мужик с набором из 10 слов которые все уже выучили на память и знают наперед. Но всех порву, смерть москалям и Слава Украине! А там уже как получится, абы на морозиво хватило! аха)))
Я сегодня тож по деду в шорт стал, только чуть раньше!
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bubka
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Додано: Сер 06 жов, 2021 01:23
Сейчас удобный момент толкнуть альты вверх
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phantom_systems
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Додано: Сер 06 жов, 2021 07:43
Байден предложил выпускницу МГУ им. Ломоносова, казашку Сауле Омарову на должность руководителя Управления финансового контроля при Министерстве финансов США (Office of the Comptroller of the Currency - OCC).
Если Омарова будет утверждена, в ее функцию будет входить контроль за деятельностью всех банков, включая иностранные, на территории Штатов.
Омарова также ярый противник криптовалют. На своей новой должности она будет регулировать и их в том числе.
В приоритете у ОСС отслеживание деятельности таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Вероятно, контроль со стороны ОСС за финансовой деятельностью крупнейших банков с приходом Сауле Омаровой усилится. Это негативно повлияет на их инициативы в сфере криптовалют.
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impoil
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:09
Zebra написав: Zebra написав:
Прогнозируемый мной вариант с треугольником.
Биток у верхней границы треугольника - открыл шорт, стоп +3%, на 53к - все просто - или да, или нет.
если шорт сработает то где будет тейкпрофит?
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Олежан
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