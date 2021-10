Байден предложил выпускницу МГУ им. Ломоносова, казашку Сауле Омарову на должность руководителя Управления финансового контроля при Министерстве финансов США (Office of the Comptroller of the Currency - OCC).



Если Омарова будет утверждена, в ее функцию будет входить контроль за деятельностью всех банков, включая иностранные, на территории Штатов.



Омарова также ярый противник криптовалют. На своей новой должности она будет регулировать и их в том числе.



В приоритете у ОСС отслеживание деятельности таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Вероятно, контроль со стороны ОСС за финансовой деятельностью крупнейших банков с приходом Сауле Омаровой усилится. Это негативно повлияет на их инициативы в сфере криптовалют.