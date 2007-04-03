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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2761276227632764>
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 01:09

Zebra
Зарегался спецом чтоб выразить свою благодарность Зебре за труды!!
Один из немногих старожилов кто здесь, помню вас с Козаком наверное еще с 18-19 года как начал интересоваться криптой. Потом долго сюда не заходил. Могу сказать что аналитик по крипте из вас один из лучших по моему мнению из тех кого я знаю!.



Ну и Козаку тож +!
Без него в этой ветке было бы немного скучновато)
Вот что что, а вы настоящий Козак!))) смелый и задорный, простой мужик с набором из 10 слов которые все уже выучили на память и знают наперед. Но всех порву, смерть москалям и Слава Украине! А там уже как получится, абы на морозиво хватило! аха)))

Я сегодня тож по деду в шорт стал, только чуть раньше!
bubka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 01:23

Сейчас удобный момент толкнуть альты вверх
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Байден предложил выпускницу МГУ им. Ломоносова, казашку Сауле Омарову на должность руководителя Управления финансового контроля при Министерстве финансов США (Office of the Comptroller of the Currency - OCC).

Если Омарова будет утверждена, в ее функцию будет входить контроль за деятельностью всех банков, включая иностранные, на территории Штатов.

Омарова также ярый противник криптовалют. На своей новой должности она будет регулировать и их в том числе.

В приоритете у ОСС отслеживание деятельности таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Вероятно, контроль со стороны ОСС за финансовой деятельностью крупнейших банков с приходом Сауле Омаровой усилится. Это негативно повлияет на их инициативы в сфере криптовалют.
impoil
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:09

  Zebra написав:
  Zebra написав:Прогнозируемый мной вариант с треугольником.

Зображення


Биток у верхней границы треугольника - открыл шорт, стоп +3%, на 53к - все просто - или да, или нет.

если шорт сработает то где будет тейкпрофит?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:59

  Олежан написав:если шорт сработает то где будет тейкпрофит?

45к - 50% шорт
38к - еще 50% шорта
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:04

  bubka написав:Я сегодня тож по деду в шорт стал, только чуть раньше!

Шорт это опасно, шорт не лонг.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:09

  Zebra написав:
  Олежан написав:если шорт сработает то где будет тейкпрофит?

45к - 50% шорт
38к - еще 50% шорта

и стоп - 53к. так?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Майнинг быстро восстанавливается в других странах - похоже, китайцы выстрелили себе в ногу, добровольно отказавшись от контроля за большим цифровым активом, имеющим шансы оказывать влияние на мировые финансы


Китаю сейчас не до казино, там думают как согреть и осветить граждан предстоящей зимой. Газ уже по 1600
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:38

  Олежан написав:
  Zebra написав:
  Олежан написав:если шорт сработает то где будет тейкпрофит?

45к - 50% шорт
38к - еще 50% шорта

и стоп - 53к. так?

да

поставил стоп в безубыток - могут конечно выбить, но цель была поймать пик, дальше посмотрим
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:41

вчера можно было бы взять на битке 200$ при вложении копечном

взял только 100$


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proftpd66
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