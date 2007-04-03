Zebra Зарегался спецом чтоб выразить свою благодарность Зебре за труды!! Один из немногих старожилов кто здесь, помню вас с Козаком наверное еще с 18-19 года как начал интересоваться криптой. Потом долго сюда не заходил. Могу сказать что аналитик по крипте из вас один из лучших по моему мнению из тех кого я знаю!.
Ну и Козаку тож +! Без него в этой ветке было бы немного скучновато) Вот что что, а вы настоящий Козак!))) смелый и задорный, простой мужик с набором из 10 слов которые все уже выучили на память и знают наперед. Но всех порву, смерть москалям и Слава Украине! А там уже как получится, абы на морозиво хватило! аха)))
Я сегодня тож по деду в шорт стал, только чуть раньше!
Байден предложил выпускницу МГУ им. Ломоносова, казашку Сауле Омарову на должность руководителя Управления финансового контроля при Министерстве финансов США (Office of the Comptroller of the Currency - OCC).
Если Омарова будет утверждена, в ее функцию будет входить контроль за деятельностью всех банков, включая иностранные, на территории Штатов.
Омарова также ярый противник криптовалют. На своей новой должности она будет регулировать и их в том числе.
В приоритете у ОСС отслеживание деятельности таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Вероятно, контроль со стороны ОСС за финансовой деятельностью крупнейших банков с приходом Сауле Омаровой усилится. Это негативно повлияет на их инициативы в сфере криптовалют.
zРадио написав:Майнинг быстро восстанавливается в других странах - похоже, китайцы выстрелили себе в ногу, добровольно отказавшись от контроля за большим цифровым активом, имеющим шансы оказывать влияние на мировые финансы
Китаю сейчас не до казино, там думают как согреть и осветить граждан предстоящей зимой. Газ уже по 1600