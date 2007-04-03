А что сейчас произошло?
сейчас сессия азии
Это коррекция? Азиаты хотят прибыль зафиксировать сейчас. Это значит что больше не будет продавцов и крипта может улететь на этой неделе?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:45
А что сейчас произошло?
сейчас сессия азии
Это коррекция? Азиаты хотят прибыль зафиксировать сейчас. Это значит что больше не будет продавцов и крипта может улететь на этой неделе?
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:48
я вчера для эксперимента, поставил ордер на покупку дашки по 172, но она сейчас была 172.4. Обидно
можно было бы взять по минимуму. Если обвалится еще то добавить маржу.
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