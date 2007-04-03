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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2761276227632764
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:45

А что сейчас произошло?

сейчас сессия азии

Это коррекция? Азиаты хотят прибыль зафиксировать сейчас. Это значит что больше не будет продавцов и крипта может улететь на этой неделе?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:48

я вчера для эксперимента, поставил ордер на покупку дашки по 172, но она сейчас была 172.4. Обидно :)


можно было бы взять по минимуму. Если обвалится еще то добавить маржу.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, какое тебе сообщение в этот раз лайкать для медальки? :D
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:19

Как можно шортить в этой жизни? :)

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:28

Zebra
Я в курсах и в теме) В шорт заходил по личному выводу со стопом, и в тот же вечер ваш пост увидел что и вы в нем. Обрадовало))
bubka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:43

  bubka написав:Zebra
Я в курсах и в теме) В шорт заходил по личному выводу со стопом, и в тот же вечер ваш пост увидел что и вы в нем. Обрадовало))

чуть не выбило, у меня стоп на 51500, наверно надо подвинуть на 52500 - а то как всегда опять вне рынка останусь, как на 30к, когда последний стоп выбили, а цена пошла сами видите куда
Zebra
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