А что сейчас произошло?
сейчас сессия азии
Это коррекция? Азиаты хотят прибыль зафиксировать сейчас. Это значит что больше не будет продавцов и крипта может улететь на этой неделе?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:45
А что сейчас произошло?
сейчас сессия азии
Это коррекция? Азиаты хотят прибыль зафиксировать сейчас. Это значит что больше не будет продавцов и крипта может улететь на этой неделе?
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:48
я вчера для эксперимента, поставил ордер на покупку дашки по 172, но она сейчас была 172.4. Обидно
можно было бы взять по минимуму. Если обвалится еще то добавить маржу.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, какое тебе сообщение в этот раз лайкать для медальки?
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:28
Zebra
Я в курсах и в теме) В шорт заходил по личному выводу со стопом, и в тот же вечер ваш пост увидел что и вы в нем. Обрадовало))
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:43
чуть не выбило, у меня стоп на 51500, наверно надо подвинуть на 52500 - а то как всегда опять вне рынка останусь, как на 30к, когда последний стоп выбили, а цена пошла сами видите куда
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