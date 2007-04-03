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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:41
DmitryK написав: Xenon написав:
57к -> 51к ---> 72к
а как же 20, или это потом?
20 после 120к
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Xenon
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:46
и хде картинки, кого на скоко обули?
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:59
Нельзя уйти из казино ни с чем. Усредняюсь по 52700 - мозг больше не работает. Режим берсерка )))
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Zebra
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:00
если со вчера держать лонг от 49700-49900 то можно было бы уже штуку баксов заработать.
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proftpd66
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:08
proftpd66 написав:
если со вчера держать лонг от 49700-49900 то можно было бы уже штуку баксов заработать.
Закнчивай с "если бы..."
Так можно рассуждать и если бы 10лет назад купил биток по...
В трейдинге закрыл сделку и забыл, без если бы...
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OptiX
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:09
Zebra
С огнем играешься... дальше 53к и если его пробиваем то высоко залезем, врядли только за стопами идем...
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:11
OptiX написав: proftpd66 написав:
если со вчера держать лонг от 49700-49900 то можно было бы уже штуку баксов заработать.
Закнчивай с "если бы..."
Так можно рассуждать и если бы 10лет назад купил биток по...
В трейдинге закрыл сделку и забыл, без если бы...
тренд был восходящий, это было видно. По крайне мере мне. Я управляю вселенной БАБАХ!
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 06 жов, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:12
"нифга-себе, сказал я себе" ))
прокатились на стопах,
день боли у шортунов
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Xenon
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15
OptiX написав:Zebra
С огнем играешься... дальше 53к и если его пробиваем то высоко залезем, врядли только за стопами идем...
А я ведь предупреждал
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OptiX
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15
Xenon написав:
"нифга-себе, сказал я себе" ))
прокатились на стопах,
день боли у шортунов
два раза вверх 54000 и потом 55600
я открыл заяку шортить от 55400
вряд ли за 10 минут 65к пойдем
я открыл позиции, но кажется что сессии США обвалимся
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proftpd66
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