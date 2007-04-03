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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2763276427652766>
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:41

  DmitryK написав:
  Xenon написав:57к -> 51к ---> 72к

а как же 20, или это потом?

20 после 120к
Xenon
 
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и хде картинки, кого на скоко обули?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Нельзя уйти из казино ни с чем. Усредняюсь по 52700 - мозг больше не работает. Режим берсерка )))
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:00

если со вчера держать лонг от 49700-49900 то можно было бы уже штуку баксов заработать.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:08

  proftpd66 написав:если со вчера держать лонг от 49700-49900 то можно было бы уже штуку баксов заработать.

Закнчивай с "если бы..."
Так можно рассуждать и если бы 10лет назад купил биток по...
В трейдинге закрыл сделку и забыл, без если бы...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:09

Zebra
С огнем играешься... дальше 53к и если его пробиваем то высоко залезем, врядли только за стопами идем...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:11

  OptiX написав:
  proftpd66 написав:если со вчера держать лонг от 49700-49900 то можно было бы уже штуку баксов заработать.

Закнчивай с "если бы..."
Так можно рассуждать и если бы 10лет назад купил биток по...
В трейдинге закрыл сделку и забыл, без если бы...


тренд был восходящий, это было видно. По крайне мере мне. Я управляю вселенной :)

БАБАХ!

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Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 06 жов, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:12

"нифга-себе, сказал я себе" ))
прокатились на стопах,

день боли у шортунов
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15

  OptiX написав:Zebra
С огнем играешься... дальше 53к и если его пробиваем то высоко залезем, врядли только за стопами идем...

А я ведь предупреждал
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15

  Xenon написав:"нифга-себе, сказал я себе" ))
прокатились на стопах,

день боли у шортунов



два раза вверх 54000 и потом 55600

я открыл заяку шортить от 55400

вряд ли за 10 минут 65к пойдем


я открыл позиции, но кажется что сессии США обвалимся

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proftpd66
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