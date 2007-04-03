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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2763276427652766
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:21

на бинансе красиво отолкнулись, от уровня = 55555,00
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:22

  OptiX написав:
  OptiX написав:Zebra
С огнем играешься... дальше 53к и если его пробиваем то высоко залезем, врядли только за стопами идем...

А я ведь предупреждал

В шорт можно играть только соткой баксов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:26

вижу сколько криптоблогеров полягло... любителей шортить биток
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:В шорт можно играть только соткой баксов.

Я столько слил пытаясь поймать хай и ждать красивого пролива... Ну его нафиг...
Начало все хорошо получаться только когда просто выжидал точки входа в лонг после пролива... лучше раз в месяц-два эту точку выждать чем шортить...
Люди он Газ пытались шортить от 1000, что и так казалось потолок максимальный и больше нереально... Так уже 1900уе
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:32

  DmitryK написав:вижу сколько криптоблогеров полягло... любителей шортить биток


я поставил стоп с убытком 3$, но было проскальзование. и убыток был 60$, вместо 3$. Но как всегда выручила альта, Солана показала 80$, закрыл ее по 70$. И перезашел


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Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 06 жов, 2021 15:33, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:33

Вот так показательно нарисовали деду 45% доминацию
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:38

я думаю что сейчас дед не пойдет на 70 быстро. А вот альта которая упала раньше, может дать 40%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:42

  phantom_systems написав:Вот так показательно нарисовали деду 45% доминацию

в этот раз в основном альты брал, а битка совсем чуток. с битком на 54расстался, а хлам висит...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:47

  чик написав:
  phantom_systems написав:Вот так показательно нарисовали деду 45% доминацию

в этот раз в основном альты брал, а битка совсем чуток. с битком на 54расстался, а хлам висит...

Хлам подтянется, думал, что будет плавный перелив, но сценарий жёсткий
phantom_systems
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