Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:21
на бинансе красиво отолкнулись, от уровня =
55555,00
Xenon
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:22
OptiX написав: OptiX написав: Zebra
С огнем играешься... дальше 53к и если его пробиваем то высоко залезем, врядли только за стопами идем...
А я ведь предупреждал
В шорт можно играть только соткой баксов.
Zebra
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:26
вижу сколько криптоблогеров полягло... любителей шортить биток
DmitryK
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:26
Zebra написав:
В шорт можно играть только соткой баксов.
Я столько слил пытаясь поймать хай и ждать красивого пролива... Ну его нафиг...
Начало все хорошо получаться только когда просто выжидал точки входа в лонг после пролива... лучше раз в месяц-два эту точку выждать чем шортить...
Люди он Газ пытались шортить от 1000, что и так казалось потолок максимальный и больше нереально... Так уже 1900уе
OptiX
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:32
DmitryK написав:
вижу сколько криптоблогеров полягло... любителей шортить биток
я поставил стоп с убытком 3$, но было проскальзование. и убыток был 60$, вместо 3$. Но как всегда выручила альта, Солана показала 80$, закрыл ее по 70$. И перезашел
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Сер 06 жов, 2021 15:33, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:33
Вот так показательно нарисовали деду 45% доминацию
phantom_systems
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:38
я думаю что сейчас дед не пойдет на 70 быстро. А вот альта которая упала раньше, может дать 40%
proftpd66
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:42
phantom_systems написав:
Вот так показательно нарисовали деду 45% доминацию
в этот раз в основном альты брал, а битка совсем чуток. с битком на 54расстался, а хлам висит...
чик
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:47
чик написав: phantom_systems написав:
Вот так показательно нарисовали деду 45% доминацию
в этот раз в основном альты брал, а битка совсем чуток. с битком на 54расстался, а хлам висит...
Хлам подтянется, думал, что будет плавный перелив, но сценарий жёсткий
phantom_systems
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:51
Козак-характерник написав:
отчпокають усіх...
хто без хеджа.
Козак, а хеджирование, по-твоему, это одновременное открытие шорт- и лонг-позиций в одном и том же активе? Не хочу разочаровывать, но это не то... Это биржу покормить
zРадио
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