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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:52
Тоже немного посцал против ветра...
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zsasha111
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:55
Zebra
Да, побрили и меня, хоть и по стопу.
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bubka
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:28
Я же писал - идет отбор биточка, а вы радовались что слили их по 42))
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Kriptogedon
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:39
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Олежан
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:45
bubka написав:
Ну и Козаку тож +!
Без него в этой ветке было бы немного скучновато)
Вот что что, а вы настоящий Козак!))) смелый и задорный, простой мужик с набором из 10 слов которые все уже выучили на память и знают наперед. Но всех порву, смерть москалям и Слава Украине! А там уже как получится, абы на морозиво хватило! аха)))
Щиро дякую!
Слава Україні! Всім по морозиву!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:13
Цена входа 52690 после усреднения чтото не складывается.. Это что ордер усреднения был в 10-20 раз больше чем первый шорт(судя по времени написания сообщения то до 51к)? Я полагаю что по первому шорту тебя или выбило и это не усреднение а новый вход по 52690.
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OptiX
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