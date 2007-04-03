RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2764276527662767
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:52

Тоже немного посцал против ветра...
zsasha111
 
Повідомлень: 53
З нами з: 11.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:55

Zebra

Да, побрили и меня, хоть и по стопу.
bubka
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.10.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

У меня позиция на текущий момент -160 баксов. Наверно усреднюсь еще на 57к. *режим берсерка* :mrgreen:

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10422
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 2072 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я же писал - идет отбор биточка, а вы радовались что слили их по 42))
Kriptogedon
 
Повідомлень: 111
З нами з: 18.09.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:39

  Zebra написав:У меня позиция на текущий момент -160 баксов. Наверно усреднюсь еще на 57к. *режим берсерка* :mrgreen:

Зображення

не стоит кормить лося
Олежан
 
Повідомлень: 452
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:45

  bubka написав: Ну и Козаку тож +!
Без него в этой ветке было бы немного скучновато)
Вот что что, а вы настоящий Козак!))) смелый и задорный, простой мужик с набором из 10 слов которые все уже выучили на память и знают наперед. Но всех порву, смерть москалям и Слава Украине! А там уже как получится, абы на морозиво хватило! аха)))

Щиро дякую! :) Слава Україні! Всім по морозиву! :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29607
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 2206 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:13

  Zebra написав:У меня позиция на текущий момент -160 баксов. Наверно усреднюсь еще на 57к. *режим берсерка* :mrgreen:

Зображення


Цена входа 52690 после усреднения чтото не складывается.. Это что ордер усреднения был в 10-20 раз больше чем первый шорт(судя по времени написания сообщения то до 51к)? Я полагаю что по первому шорту тебя или выбило и это не усреднение а новый вход по 52690.
OptiX
 
Повідомлень: 189
З нами з: 13.09.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2764276527662767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, zРадио і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8366, 8367, 8368
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83679 209321134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 16:54
Xenon
Валютный рынок в мире 1 ... 775, 776, 777
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7764 9427910
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 14:08
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34307)
06.10.2021 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.