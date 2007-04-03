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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:47
солка будет расти?
что-то не понятно, те более хайп был с 30 до 220
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:08
Максим, ты тут часто писал. А что сейчас нам скажешь?
я думаю что у битка нету продавцов, и сейчас пойдем на верх
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proftpd66
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:54
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:09
я хочу зарабатывать 5к$ в день
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:19
Растет все кроме говна под названием Эос и Риппл.
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