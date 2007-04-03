солка будет расти?
что-то не понятно, те более хайп был с 30 до 220
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:08
Максим, ты тут часто писал. А что сейчас нам скажешь?
я думаю что у битка нету продавцов, и сейчас пойдем на верх
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:54
лонХую! шорТую!
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Растет все кроме говна под названием Эос и Риппл.
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:44
Эос ночью на 4,4 шлёпнулся, затем вместе с дедом на 4,9 отрос. Как предсказуемо. Сейчас один твит от Булиша его может на 6 баксов и выше запустить, но эти рукожопы вполне могут весь булран прощёлкать. Я уже начал фиксировать купленное неделю назад.
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:50
а зачем вы вообще этот шлак типа эоса и рипла берете? куча ж нормальной альты с нормальными продуктами, бнб, дот, атом...хотя бы
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:00
Эос от дна отскакивает бодро и объёмы по нему хорошие. Например, он сейчас к деду на уровне недельной давности, а почти всё остальное просело.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:07
EOS - круть! Файно скальпити. І ще покаже ікси. Всім шортунам дупи надеруть... EOS, BCH - круті монети для торгівлі. Майже на дні. І ще свої хаї не показали. Тим паче старпьор вже 50 переткнув. Питання часу коли по цим монеткам дупи рватимуть шортунам. Піськнути не встигнуть - як ліквідація.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:42
За два дня доминация биткоина выросла с 42,3% до 44,8%, так что большинство монет выглядит уныло по сравнению с лидером.
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