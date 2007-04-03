|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:49
Бывалый написав:
За два дня доминация биткоина выросла с 42,3% до 44,8%, так что большинство монет выглядит уныло по сравнению с лидером.
Еще не слишком давно доминация была за 60+
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10424
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1466 раз.
- Подякували: 2073 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит
, stm
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|83701
|209360375
|
|
|7764
|9442579
|
Сер 06 жов, 2021 14:08
ЛОБ
|
|38
|69799
|