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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:43
Zebra Давно это относительное понятие. Просто из ТОП 20 только LUNA обновила августовские хаи, другие пока далеко.
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