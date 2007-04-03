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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2766276727682769
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:43

Zebra Давно это относительное понятие. Просто из ТОП 20 только LUNA обновила августовские хаи, другие пока далеко.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:42

Якобы рост вызван покупкой BTC на $1,6 млрд с помощью рыночных ордеров всего за 5 минут. Может какая страна третьего мира ЗВР пополняет?
Держу эос из-за принципа, хоть в 0 пусть закатают, раз в 5 лет и палка стреляет..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:09

  Олежан написав:если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?

BTC, ETH, LTC, BCH, EOS, TRX, XMR.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:16

Олежан
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Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:43

поставил стоп на прибыль по ZEC 122
107$ прибыль, брал по 111$

Вчера было 126, упало на 124 ночью и ночью пробило 121.5


но сейчас 129

обидно. Вдруг пойдет на 180

ZEC/USDT Лонг 107.70 USDT

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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:00

  Олежан написав:если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?


ETH, DOT, MINA, возможно TWT и CAKE - это на 90%. И что то игровое... Может быть DARK или RENA.
lrs7719
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