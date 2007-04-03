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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:43
Zebra Давно это относительное понятие. Просто из ТОП 20 только LUNA обновила августовские хаи, другие пока далеко.
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Бывалый
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Додано: Чет 07 жов, 2021 07:42
Якобы рост вызван покупкой BTC на $1,6 млрд с помощью рыночных ордеров всего за 5 минут. Может какая страна третьего мира ЗВР пополняет?
Держу эос из-за принципа, хоть в 0 пусть закатают, раз в 5 лет и палка стреляет..
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Patr1ot
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Додано: Чет 07 жов, 2021 08:54
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
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Олежан
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:09
Олежан написав:
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
BTC, ETH, LTC, BCH, EOS, TRX, XMR.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:16
Олежан
BTC, ETH, XRP, BNB, EOS, TRX, TWT
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Patr1ot
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:43
поставил стоп на прибыль по ZEC 122
107$ прибыль, брал по 111$
Вчера было 126, упало на 124 ночью и ночью пробило 121.5
но сейчас 129
обидно. Вдруг пойдет на 180
ZEC/USDT Лонг 107.70 USDT
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proftpd66
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:00
Олежан написав:
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
ETH, DOT, MINA, возможно TWT и CAKE - это на 90%. И что то игровое... Может быть DARK или RENA.
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lrs7719
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