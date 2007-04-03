Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 07:42
Якобы рост вызван покупкой BTC на $1,6 млрд с помощью рыночных ордеров всего за 5 минут. Может какая страна третьего мира ЗВР пополняет?
Держу эос из-за принципа, хоть в 0 пусть закатают, раз в 5 лет и палка стреляет..
Patr1ot
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Додано: Чет 07 жов, 2021 08:54
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
Олежан
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:09
Олежан написав:
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
BTC, ETH, LTC, BCH, EOS, TRX, XMR.
Козак-характерник
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:16
Олежан BTC, ETH, XRP, BNB, EOS, TRX, TWT
Patr1ot
Повідомлень: 210
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:43
поставил стоп на прибыль по ZEC 122
107$ прибыль, брал по 111$
Вчера было 126, упало на 124 ночью и ночью пробило 121.5
но сейчас 129
обидно. Вдруг пойдет на 180
ZEC/USDT Лонг 107.70 USDT
proftpd66
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:00
Олежан написав:
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
ETH, DOT, MINA, возможно TWT и CAKE - это на 90%. И что то игровое... Может быть DARK или RENA.
lrs7719
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:35
В режиме берсерка усреднился с плечем 10х и выскочил в ноль. Зарекся шортить биток, только арбитраж, только сладкий сон. Давно уже 200% средств вывел из крипты, и все равно даже с текущей котлетой спокойно спать не получится.
Zebra
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05
Олежан написав:
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
btc, dot, atom, bnb
DmitryK
Повідомлень: 791
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