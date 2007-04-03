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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2767276827692770
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:06

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:
  Олежан написав:если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?


5% от своего капитала можно. Далее мы не знаем какая будет цена.

ну я думаю ежемесячно что то направлять туда

за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички

ну да) буду докипитализировать крипторынок
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кпц что с битком происходит, расчитывал на просидание (
Картман
 
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