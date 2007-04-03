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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:06
Олежан написав: proftpd66 написав: Олежан написав:
если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?
5% от своего капитала можно. Далее мы не знаем какая будет цена.
ну я думаю ежемесячно что то направлять туда
за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
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Zebra
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:10
Zebra написав:
за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
ну да) буду докипитализировать крипторынок
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Олежан
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:12
кпц что с битком происходит, расчитывал на просидание (
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