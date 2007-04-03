RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2767276827692770
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:06

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:
  Олежан написав:если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?


5% от своего капитала можно. Далее мы не знаем какая будет цена.

ну я думаю ежемесячно что то направлять туда

за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10428
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички

ну да) буду докипитализировать крипторынок
Олежан
 
Повідомлень: 454
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кпц что с битком происходит, расчитывал на просидание (
Картман
 
Заблокований
Повідомлень: 2
З нами з: 07.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:41

Пропустив точку входу в лонг по BTC. Можливість була декілька разів. В 3 декаді вересня при нижче 43 система показувала, що треба було зайти на 65%. І вже 1-3 жовтня по 48-49 треба було вийти.
Сплю.
Глобально крипта продовжує радувати. По 57-62 треба би трохи продати. Глибину китайської кризи і її походження поки не досліджував, як і стрибок ціни на деякі ресурси. Треба знайти час, бо не виключено, що це початок чиєїсь гри глобального масштабу.
Цифра
 
Повідомлень: 60
З нами з: 22.04.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:20

лонХую! шорТую!

Додав позицію по трону.
Зображення
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 2206 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 2767276827692770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: OrlandO, Realist, zРадио, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8365, 8366, 8367
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83668 209454297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 14:52
Realist
Валютный рынок в мире 1 ... 775, 776, 777
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7766 9543185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 10:47
Vic
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69828
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.