за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:06
за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кпц что с битком происходит, расчитывал на просидание (
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:41
Пропустив точку входу в лонг по BTC. Можливість була декілька разів. В 3 декаді вересня при нижче 43 система показувала, що треба було зайти на 65%. І вже 1-3 жовтня по 48-49 треба було вийти.
Сплю.
Глобально крипта продовжує радувати. По 57-62 треба би трохи продати. Глибину китайської кризи і її походження поки не досліджував, як і стрибок ціни на деякі ресурси. Треба знайти час, бо не виключено, що це початок чиєїсь гри глобального масштабу.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:20
лонХую! шорТую!
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:09
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