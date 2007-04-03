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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2767276827692770
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:06

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:
  Олежан написав:если б вы составлял портфель на 5 лет, какие бы монеты включили?


5% от своего капитала можно. Далее мы не знаем какая будет цена.

ну я думаю ежемесячно что то направлять туда

за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички

ну да) буду докипитализировать крипторынок
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кпц что с битком происходит, расчитывал на просидание (
Картман
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:41

Пропустив точку входу в лонг по BTC. Можливість була декілька разів. В 3 декаді вересня при нижче 43 система показувала, що треба було зайти на 65%. І вже 1-3 жовтня по 48-49 треба було вийти.
Сплю.
Глобально крипта продовжує радувати. По 57-62 треба би трохи продати. Глибину китайської кризи і її походження поки не досліджував, як і стрибок ціни на деякі ресурси. Треба знайти час, бо не виключено, що це початок чиєїсь гри глобального масштабу.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:20

лонХую! шорТую!

Додав позицію по трону.
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:09

  Козак-характерник написав:Додав позицію по трону.
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не замазывай цифры
мле лично очень интересно какими капиталами оперируешь
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:20

  Олежан написав:
  Козак-характерник написав:Додав позицію по трону.
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не замазывай цифры
мле лично очень интересно какими капиталами оперируешь

он якобы хеджирует, но на практике видны только лонги на последнем скрине
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:34

лонХую! шорТую!

В мене динамічна торгівля. Ставлю шорти, коли хочу зафіксувати прибуток, так як не впевнений в тому, що буде далі ріст. Але прибуток фіксую ставлячи шорт. На відкатах заробляю на шортах. Якщо лонг пішов вище, спостерігаю не боячись, що ліквідне. Далі по обставинам. На одну позицію беру 0,1% капіталу. Потихеньку усередняю торгуючи, щоб мацяти файні точки входу шорт-лонг. Але в підсумку виходжу на ті самі 0,1% від депозиту на позицію. Стараюся зайвий баласт розпродати швидко. Щоб не було ризику ліквідації. Див. скрін. Зараз шортів в мене немає. Але згодом шорчу потихеньку на суму не білше лонга, заробляючи на шортах, але не боячись, що маніпулька вистрелить зеленою свічкою в дупу! :mrgreen:

Як приклад. Змінив точку входу на лонг трона. Потихенку розпродаю лонг кефіра, бо цифра ліквідації не влаштовує. Не вдала точка входу по лонгу кефіра. На відкатах буду мацяти нову, якщо буде можливість ще. Як бачите, майже на всіх позиціях відсутня цифра ліквідації. Жодного ризику
Зображення

20-30 баксів можна стабільно надьоргати на морозиво. Але й фартові дні бувають, клоли пару сотень баксів є. Але за великим кушом я вже не полюю. :) Стабільність головне! :D
Козак-характерник
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