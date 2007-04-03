за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:06
за последний год-полтора все выросло в десятки раз - направляйте, капитализация требует живых денег для обналички
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кпц что с битком происходит, расчитывал на просидание (
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:41
Пропустив точку входу в лонг по BTC. Можливість була декілька разів. В 3 декаді вересня при нижче 43 система показувала, що треба було зайти на 65%. І вже 1-3 жовтня по 48-49 треба було вийти.
Сплю.
Глобально крипта продовжує радувати. По 57-62 треба би трохи продати. Глибину китайської кризи і її походження поки не досліджував, як і стрибок ціни на деякі ресурси. Треба знайти час, бо не виключено, що це початок чиєїсь гри глобального масштабу.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:20
лонХую! шорТую!
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:09
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:20
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:34
лонХую! шорТую!
В мене динамічна торгівля. Ставлю шорти, коли хочу зафіксувати прибуток, так як не впевнений в тому, що буде далі ріст. Але прибуток фіксую ставлячи шорт. На відкатах заробляю на шортах. Якщо лонг пішов вище, спостерігаю не боячись, що ліквідне. Далі по обставинам. На одну позицію беру 0,1% капіталу. Потихеньку усередняю торгуючи, щоб мацяти файні точки входу шорт-лонг. Але в підсумку виходжу на ті самі 0,1% від депозиту на позицію. Стараюся зайвий баласт розпродати швидко. Щоб не було ризику ліквідації. Див. скрін. Зараз шортів в мене немає. Але згодом шорчу потихеньку на суму не білше лонга, заробляючи на шортах, але не боячись, що маніпулька вистрелить зеленою свічкою в дупу!
Як приклад. Змінив точку входу на лонг трона. Потихенку розпродаю лонг кефіра, бо цифра ліквідації не влаштовує. Не вдала точка входу по лонгу кефіра. На відкатах буду мацяти нову, якщо буде можливість ще. Як бачите, майже на всіх позиціях відсутня цифра ліквідації. Жодного ризику
20-30 баксів можна стабільно надьоргати на морозиво. Але й фартові дні бувають, коли пару сотень баксів є. Але за великим кушом я вже не полюю. Стабільність головне!
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:07
Это наверное очень правильное решение...Доминация пошла в зад,на моменте достигая 45%...Весла можно реально сушить любителям альткоинов...Сейчас пошел отскок,трендовая линия на уровне где то 42-42.3% Если не пробьет вновь вниз,а тут биток глядишь начнет корректироваться скоро,все посыпется еще больше и глубже.Альтсезон судя по всему-можно считать закрытым.Кина с пробоем 40% судя по всему,не будет.EOS вновь показала себя как одна из самых идиотских,дерганых монет-неудачников.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|