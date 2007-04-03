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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2768276927702771
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:52

  Козак-характерник написав:В мене динамічна торгівля. Ставлю шорти, коли хочу зафіксувати прибуток, так як не впевнений в тому, що буде далі ріст. Але прибуток фіксую ставлячи шорт. На відкатах заробляю на шортах. Якщо лонг пішов вище, спостерігаю не боячись, що ліквідне. Далі по обставинам. На одну позицію беру 0,1% капіталу. Потихеньку усередняю торгуючи, щоб мацяти файні точки входу шорт-лонг. Але в підсумку виходжу на ті самі 0,1% від депозиту на позицію. Стараюся зайвий баласт розпродати швидко. Щоб не було ризику ліквідації. Див. скрін. Зараз шортів в мене немає. Але згодом шорчу потихеньку на суму не білше лонга, заробляючи на шортах, але не боячись, що маніпулька вистрелить зеленою свічкою в дупу! :mrgreen:

Як приклад. Змінив точку входу на лонг трона. Потихенку розпродаю лонг кефіра, бо цифра ліквідації не влаштовує. Не вдала точка входу по лонгу кефіра. На відкатах буду мацяти нову, якщо буде можливість ще. Як бачите, майже на всіх позиціях відсутня цифра ліквідації. Жодного ризику
Зображення

20-30 баксів можна стабільно надьоргати на морозиво. Але й фартові дні бувають, коли пару сотень баксів є. Але за великим кушом я вже не полюю. :) Стабільність головне! :D

Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:13

  iriverix написав:Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?

Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:15

  Zebra написав:Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.

Не одразу, а шукаючи поступово точку входу мікроставками. Шорт/лонХ ставити коли вже файний прибуток вимальовується.
Козак-характерник
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