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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2768276927702771
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:52

  Козак-характерник написав:В мене динамічна торгівля. Ставлю шорти, коли хочу зафіксувати прибуток, так як не впевнений в тому, що буде далі ріст. Але прибуток фіксую ставлячи шорт. На відкатах заробляю на шортах. Якщо лонг пішов вище, спостерігаю не боячись, що ліквідне. Далі по обставинам. На одну позицію беру 0,1% капіталу. Потихеньку усередняю торгуючи, щоб мацяти файні точки входу шорт-лонг. Але в підсумку виходжу на ті самі 0,1% від депозиту на позицію. Стараюся зайвий баласт розпродати швидко. Щоб не було ризику ліквідації. Див. скрін. Зараз шортів в мене немає. Але згодом шорчу потихеньку на суму не білше лонга, заробляючи на шортах, але не боячись, що маніпулька вистрелить зеленою свічкою в дупу! :mrgreen:

Як приклад. Змінив точку входу на лонг трона. Потихенку розпродаю лонг кефіра, бо цифра ліквідації не влаштовує. Не вдала точка входу по лонгу кефіра. На відкатах буду мацяти нову, якщо буде можливість ще. Як бачите, майже на всіх позиціях відсутня цифра ліквідації. Жодного ризику
Зображення

20-30 баксів можна стабільно надьоргати на морозиво. Але й фартові дні бувають, коли пару сотень баксів є. Але за великим кушом я вже не полюю. :) Стабільність головне! :D

Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:13

  iriverix написав:Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?

Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:15

  Zebra написав:Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.

Не одразу, а шукаючи поступово точку входу мікроставками. Шорт/лонХ ставити коли вже файний прибуток вимальовується.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 00:08

  Zebra написав:
  iriverix написав:Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?

Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.

Больше всего биржа радуется нескончаемому потоку комиссионных. Главное, что все при деле
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 01:03

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.

Не одразу, а шукаючи поступово точку входу мікроставками. Шорт/лонХ ставити коли вже файний прибуток вимальовується.

Во галіматья! Ще якісь шкварки в сраці треба шукати. :lol:
А чого б не зафіксувати цей прибуток просто закривши позицію?
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 01:28

  Mirax написав:Во галіматья! Ще якісь шкварки в сраці треба шукати. :lol:
А чого б не зафіксувати цей прибуток просто закривши позицію?

Щоб спокійно торгувати в протилежну позицію, не переймаючися про різкі коливання ціни. Завжди страховка є. Наприклад, в мене лонХ файний по кєше. Я можу спокійно шортити кєшу на суму лонХу. Якщо маніпулька почне ліквідацію шортуна, то я нічого не втрачаю: прибуток зафіксований. Але мета - торгувати спокійно в протилежний бік, маючий міцну страховку. Якщо ціна лонгу стане дешевше, то можна ще покращити точку входу в лонХ. Те саме стосується і шорт позицій. Таким чином можно торгувати без ризику, покращуючи точки входу, одночасно збільшуючи суму депозиту на рахунку. Стратегічна мета - не зірвати куш, а стабільно мати профіт, тримаючи файні точки входу, як страховку і хедж. Не можна робити великі ставки, щоб навіть не було ціни ліквідації, а оперувати незначними сумами, але з максимальним плечем, що мати файний профіт з найменшого коливання ціни. На морозиво! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 02:20

Козак-характерник
Ага, тепер зрозумів. Одночасно і лонг і шорт позиції набирати. Маніпульці на морозиво.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 02:41

  Mirax написав:Одночасно і лонг і шорт позиції набирати.

Не одночасно. А коли виделка велика. Просто набирати позицію входу через мікроставки, одночасно торгуючи, щоб не було ціни ліквідації. А протилежну позицію пізніше. Хоча все це треба моніторити в динаміці.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:46

  Козак-характерник написав:Не одночасно. А коли виделка велика. Просто набирати позицію входу через мікроставки, одночасно торгуючи, щоб не було ціни ліквідації. А протилежну позицію пізніше. Хоча все це треба моніторити в динаміці.

Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план. :wink:
Mirax
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