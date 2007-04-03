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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2769277027712772
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21

  Zebra написав:
  iriverix написав:Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?

Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.


А на самом деле - манипуль получает две комсы, фондирование и последовательно ликвидирует и шорт и лонг. А так как таких оленей - легион, то бизнес у людей процветает.
lrs7719
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