|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21
Zebra написав: iriverix написав:
Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?
Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.
А на самом деле - манипуль получает две комсы, фондирование и последовательно ликвидирует и шорт и лонг. А так как таких оленей - легион, то бизнес у людей процветает.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 2100
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83693
|209523214
|
|
|7768
|9641316
|
Чет 07 жов, 2021 15:12
ЛОБ
|
|38
|69835
|
|