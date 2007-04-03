А на самом деле - манипуль получает две комсы, фондирование и последовательно ликвидирует и шорт и лонг. А так как таких оленей - легион, то бизнес у людей процветает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21
А на самом деле - манипуль получает две комсы, фондирование и последовательно ликвидирует и шорт и лонг. А так как таких оленей - легион, то бизнес у людей процветает.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:34
І знов Ви не врубалися в стратегію козака... Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку. Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1). Постійно в коридорі торгуючи мікроставками, я заробляю на морозиво і маю хедж проти різких коливань. Зайву кількість шортів/лонХів одразу розпродаю коли є прибуток мінімальний, щоб не виходило усереднення і виходив на вихлопі той самий 0,1%. В цілому, я не збираюся пропагувати свою стратегію. Мені достатньо того, що я заробляю на морозиво! Хто врубався в стратегію козака, може теж ласувати зі мною морозивом! Користуйтеся на здоровя!
П. С. Зайвих комісій немає. Навіть якщо б в мене лонХ позиції не було, так як я закрив би її з профітом, то відкриваючи потім шорт, мені все одно б довелося платити комісію. Є угода - є коміс полюбасу. Просто профіт я фіксую не баксами, а шортами чи лонХами. Загальна сума депо при цьому зростає в баксах. Врубайтеся!
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:07
Роботи маніпульки налаштовані так, що якщо Ви не дотрималися ризик-менеджменту і зробили велику ставку, то маніпулька одразу веде на ліквідацію. Не можна більше 1% юзати від депо. Маніпулька повністю володіє нашими грошима. Він може крутанути колесо куди завгодно, щоб схавати депозит хомячка. І лише грамотна стратегія не дозволяє маніпульці дотягнутися до наших грошей. Тільки пожаднічав - ліквідація.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 08 жов, 2021 10:12, всього редагувалось 5 разів.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:08
я сюда выкладывал скриншоты
я взял это в первые 1-3 дня торговли, до этого НИКОГДА НЕ торговал.
собака стояла 0.35 и рипл 1.6, если будет такая цена, позиция принесем 750$-1500$ из ~300$ вложений.
там ШОРТ Соланы, если будет ликвидация, то 80$ убыток, это ничего страшного. Взял для эксперимента...
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:12
сейчас сессия азии, странно что в это время рост. Может быть сейчас рост обвал потом...
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:14
Можете перевірити. Зробіть ставку бльше 1% від депо. Одразу проти Вас маніпулька почне грати. Вже перевірено неодноразово. Роботи маніпульки збуджуються коли жадібний хомячок зробив ставку, не дотримуючись ризик-менеджменту.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:45
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