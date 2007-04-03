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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2770277127722773>
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21

  Zebra написав:
  iriverix написав:Я ничего не понял. Кто-нибудь может объяснить более внятно?

Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.


А на самом деле - манипуль получает две комсы, фондирование и последовательно ликвидирует и шорт и лонг. А так как таких оленей - легион, то бизнес у людей процветает.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:34

  Mirax написав:Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план. :wink:

І знов Ви не врубалися в стратегію козака... :) Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку. Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1). Постійно в коридорі торгуючи мікроставками, я заробляю на морозиво і маю хедж проти різких коливань. Зайву кількість шортів/лонХів одразу розпродаю коли є прибуток мінімальний, щоб не виходило усереднення і виходив на вихлопі той самий 0,1%. В цілому, я не збираюся пропагувати свою стратегію. Мені достатньо того, що я заробляю на морозиво! :) Хто врубався в стратегію козака, може теж ласувати зі мною морозивом! Користуйтеся на здоровя! :D

П. С. Зайвих комісій немає. Навіть якщо б в мене лонХ позиції не було, так як я закрив би її з профітом, то відкриваючи потім шорт, мені все одно б довелося платити комісію. Є угода - є коміс полюбасу. Просто профіт я фіксую не баксами, а шортами чи лонХами. Загальна сума депо при цьому зростає в баксах. Врубайтеся! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:04

сейчас пошортим и он улетит на 63к? :) :mrgreen: :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:07

  proftpd66 написав:сейчас пошортим и он улетит на 63к? :) :mrgreen: :mrgreen:

Роботи маніпульки налаштовані так, що якщо Ви не дотрималися ризик-менеджменту і зробили велику ставку, то маніпулька одразу веде на ліквідацію. Не можна більше 1% юзати від депо. Маніпулька повністю володіє нашими грошима. Він може крутанути колесо куди завгодно, щоб схавати депозит хомячка. :) І лише грамотна стратегія не дозволяє маніпульці дотягнутися до наших грошей. Тільки пожаднічав - ліквідація.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 08 жов, 2021 10:12, всього редагувалось 5 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:08

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Открываешь шорт, и сразу лонг - радуешься, что нагрел манипуля.

Больше всего биржа радуется нескончаемому потоку комиссионных. Главное, что все при деле


Так в этом случае только у биржи и может быть профит. У остальных - только хронические болячки и бедность. Больше ничего.

КХ, ну хотя бы рефералку для своих последователей оставил бы что ли.... Хоть какой то профит получался бы. И слова про "манипульку" не были б сотрясанием воздуха.
А так по рефералке была бы скидка на комиссию. Судя по всему оленей, которые хотят спонсировать миллиардеров тут хватает...


я сюда выкладывал скриншоты

я взял это в первые 1-3 дня торговли, до этого НИКОГДА НЕ торговал.

собака стояла 0.35 и рипл 1.6, если будет такая цена, позиция принесем 750$-1500$ из ~300$ вложений.

там ШОРТ Соланы, если будет ликвидация, то 80$ убыток, это ничего страшного. Взял для эксперимента...

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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:12

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:сейчас пошортим и он улетит на 63к? :) :mrgreen: :mrgreen:

Роботи маніпульки налаштовані так, що якщо Ви не дотрималися ризик-менеджменту і зробили велику ставку, то маніпулька одразу веде на ліквідацію. Не можна більше 1% юзати від депо. Маніпулька повністю володіє нашими грошима. Він може крутанути колесо куди завгодно, щоб схавати депозит хомячка. :)



сейчас сессия азии, странно что в это время рост. Может быть сейчас рост обвал потом...
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:14

  proftpd66 написав:сейчас сессия азии, странно что в это время рост. Может быть сейчас рост обвал потом...

Можете перевірити. Зробіть ставку бльше 1% від депо. Одразу проти Вас маніпулька почне грати. Вже перевірено неодноразово. Роботи маніпульки збуджуються коли жадібний хомячок зробив ставку, не дотримуючись ризик-менеджменту.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:24

словил шорт деда зашел по 55375 взял думаю что делать дальше
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:33

нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:45

  proftpd66 написав:нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?

думаю 100к в этом году увидим
Олежан
 
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