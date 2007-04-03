Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:34

Mirax написав: Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план. Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план.

І знов Ви не врубалися в стратегію козака...Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку. Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1). Постійно в коридорі торгуючи мікроставками, я заробляю на морозиво і маю хедж проти різких коливань. Зайву кількість шортів/лонХів одразу розпродаю коли є прибуток мінімальний, щоб не виходило усереднення і виходив на вихлопі той самий 0,1%. В цілому, я не збираюся пропагувати свою стратегію. Мені достатньо того, що я заробляю на морозиво!Хто врубався в стратегію козака, може теж ласувати зі мною морозивом! Користуйтеся на здоровя!П. С. Зайвих комісій немає. Навіть якщо б в мене лонХ позиції не було, так як я закрив би її з профітом, то відкриваючи потім шорт, мені все одно б довелося платити комісію. Є угода - є коміс полюбасу. Просто профіт я фіксую не баксами, а шортами чи лонХами. Загальна сума депо при цьому зростає в баксах. Врубайтеся!